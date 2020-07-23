НАБУ проти ОАСК — суддя Вовк не хоче йти у відставку, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n141504-nabu-proty-oask-suddya-vovk-ne-hoche-yty-u-vidstavku.html

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Павло Вовк, керівник Окружного адміністративного суду Києва, не піде у відставку після оприлюднення записів його розмов.

Вовк вважає їх сфальсифікованими і заявив, що «буде відстоювати свою позицію виключно правовими методами і в межах законодавчого поля», повідомляє «РБК-Україна».

У Раді суддів вважають, що дії Антикорупційного бюро, яке розслідує справу проти ОАСК, негативно впливають на авторитет українських судів. Голова цієї організації Богдан Моніч вважає, що вина суддів у пред’явлених їм підозрах ще не доведена, і дорікнув НАБУ тим, що воно мусить протидіяти корупції, а не публікувати відеоролики.

Моніч вважає, що заклики ліквідувати ОАСК «не ґрунтуються на безперечно доведених фактах». Голова Ради суддів закликав поважати незалежність судової гілки влади.

Раніше й голова профільного комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін («Слуга народу») не підтримав ініціативу щодо ліквідації ОАСК.

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Вовку, його заступнику, ще п’ятьом суддям і голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

НАБУ вже повідомляло про цей епізод рік тому. У липні 2019 року детективи НАБУ провели обшуки в ОАСК, зокрема в кабінеті голови суду Вовка. Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити його від роботи, але він сам склав свої повноваження 20 серпня.

За інформацією НАБУ, у січні-лютому 2019 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя провела конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації. Її голова Холоднюк не міг на нього податися, оскільки не відповідав вимогам для кандидатів. Він вирішив, як пише НАБУ, завадити проведенню конкурсу і у такий спосіб зберегти посаду. По допомогу він звернувся до Вовка, аби той перешкодив призначенню переможця конкурсу.