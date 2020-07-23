Українські уболівальники повертаються на стадіони. Фото: andriymatsola.org

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Карантин в Україні діятиме щонайменше до 31 серпня. Проте футбол та інші види спорту на стадіонах матимуть змогу переглянути українські вболівальники.

Перебування фанатів на стадіонах проходитиме при дотриманні правил і обов’язкових рекомендацій МОЗ України. Про це 23 липня заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі телеканалу «Футбол».

За його словами, на трибунах одночасно можуть перебувати 25% уболівальників від загальної кількості місць на стадіоні. Вони повинні дотримуватися обов’язкової соціальної дистанції — перебувати один від одного на відстані 1,5 м.

Ми йшли до цього поступово. Спочатку ми повернули сам чемпіонат, зараз ми вирішили до початку нового сезону ввести «пілот» на три гри плей-офф, — зазначив міністр.

Як відомо, вболівальники в Україні зможуть відвідати футбольний поєдинок вперше з березня, коли припинили всі змагання в країні через пандемію COVID-19. У кінці травня футбольний сезон відновили, але уболівальників на матчі не допускали.

Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою адаптивний карантин з 1 серпня передбачає поділ України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону, залежно від рівня епідемічної небезпеки. Карантинні обмеження у цих зонах будуть різними.

Наприклад, в областях, які відносяться до «зеленої» зони, діятимуть такі обмеження: у громадських будівлях потрібна маска або респіратор, проведення заходів в театрах або кінотеатрах дозволено з заповненістю на 50%, а перевезення пасажирів дозволене лише у межах сидячих місць.