Украинские болельщики возвращаются на стадионы. Фото: andriymatsola.org

https://racurs.ua/n141503-ukrainskie-bolelschiki-vozvraschautsya-na-stadiony-v-minzdrave-nazvali-usloviya.html

Ракурс

Карантин в Украине продлили до 31 августа. Однако футбол и другие виды спорта на стадионах смогут посмотреть украинские болельщики.

Пребывание фанатов на стадионах будет проходить при соблюдении правил и обязательных рекомендаций Минздрава Украины. Об этом 23 июля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «Футбол».

По его словам, на трибунах одновременно могут находиться 25% болельщиков от общего количества мест на стадионе. Они должны соблюдать обязательную социальную дистанцию — находиться друг от друга на расстоянии 1,5 м.

Мы шли к этому постепенно. Сначала мы вернули сам чемпионат, сейчас мы решили до начала нового сезона ввести «пилот» на три игры плей-офф, — отметил министр.

Как известно, болельщики в Украине смогут посетить футбольный поединок впервые с марта, когда прекратили все соревнования в стране из-за пандемии COVID-19. В конце мая футбольный сезон возобновили, но болельщиков на матче не допускали.

Напомним, 22 июля Кабинет министров принял постановление, что адаптивный карантин с 1 августа предусматривает разделение Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, в зависимости от уровня эпидемической опасности. Карантинные ограничения в этих зонах будут разными.

Например, в областях, которые относятся к «зеленой» зоне, будут действовать следующие ограничения: в общественных зданиях нужна маска или респиратор, проведение мероприятий в театрах или кинотеатрах разрешены с заполняемостью на 50%, а перевозки пассажиров разрешены только в пределах сидячих мест.