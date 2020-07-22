Новый карантин разделит Украину на четыре зоны — что запретят с 1 августа

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Адаптивный карантин с 1 августа предусматривает разделение Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, в зависимости от уровня эпидемической опасности. Карантин в этих зонах будет разным.

Новое постановление об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением коронавируса в ходе заседания 22 июля принял Кабинет министров.

Нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, теперь будут считать не по числу больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Евросоюза, — рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава на заседании правительства добавил, что принятое сегодня постановление будет действовать с 1 по 31 августа 2020 года.

Она будет регламентировать установление карантина на территории страны. В чем отличие — в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах районов устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, — сказал Степанов.

По его словам, уровень будет определять автоматизированное программное обеспечение на основании собранных данных.

В областях, относящихся к «зеленой» зоне, будут действовать следующие ограничения:

в общественных местах — нужна маска или респиратор;

проведение массовых мероприятий — не более чем 1 человек на 5 кв. м;

проведение мероприятий в театрах или кинотеатрах — с заполненностью на 50%;

перевозка пассажиров — только на сидячих местах.

Если начинают меняться индикаторы пять дней подряд, то сразу мы начинаем переходить в желтую или оранжевую или красную зоны, — добавил Степанов.

По его словам, в районах, которые будут находиться в «зеленой» зоне, разрешено открывать санаторные учреждения, но с соблюдением определенных правил, которые предоставит Минздрав.

Напомним, переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом. По состоянию на 22 июля Минздрав обнародовал следующие показатели для ослабления карантина: