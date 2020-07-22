Неизвестные подожгли дом главы Костопольского райсовета, фото: ГСЧС

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Поджог дома главы Костопольского райсовета Ровенской области Сергея Ткачука произошел в ночь на 22 июля.

Дом расположен в райцентре на улице Острожской. Информация о возгорании поступила к спасателям в 2.20. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

На момент возникновения пожара в доме находились также жена и дочь главы райсовета.

Очаг возгорания располагался на крыше дома. Огонь охватил крышу здания, также существовала угроза его распространения на расположенные рядом два других жилых дома, отмечает пресс-служба ГСЧС Ровенской области.

Пожар был ликвидирован в 7.25, жертв и пострадавших нет. Огонь уничтожил крышу дома и повредил вещи домашнего обихода.

Во время осмотра места инцидента были обнаружены две стеклянные емкости с неизвестным веществом и еще одна разбитая емкость.

По факту умышленного повреждения имущества начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ткачук также возглавляет районную организацию партии «Батькивщина». В пресс-службе этой политсилы отмечают, что однозначно связывают поджог с его политической деятельностью.

Учитывая близость местных выборов, мы расцениваем поджог дома и покушение на жизнь нашего партийца как политическое давление, — подчеркивает пресс-служба «Батькивщины».

Напомним, осенью прошлого года в Костополе подожгли автомобиль депутата облсовета.