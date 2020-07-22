Сообщник луцкого террориста продал ему оружие — версии полиции, фото — Нацполиция

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Теракт в Луцке продолжают расследовать правоохранители. Сообщник луцкого террориста, задержанный в Харькове, сотрудничает со следствием, сообщает полиция. Впрочем, силовики избегают утвердительно отвечать на вопрос о связи найденного в Харькове арсенала с терактом в Луцке.

СМИ сообщили, что все оружие, найденное в ночь с 21 на 22 июля, 44-летнего волонтер привез из зоны АТО в 2014—2015 годах и, вероятно, продал его Максиму Кривошу, захватившему автобус с заложниками в Луцке.

Дома у предполагаемого сообщника Кривоша нашли гранаты и пистолеты, большое количество патронов. На брифинге харьковской полиции 22 июля сообщили, что владелец арсенала пояснил — хранил оружие для самообороны.

СМИ предполагают, что он не идейный последователь Кривоша, а просто продавец оружия, а в сообщники террориста его записали из-за нескольких телефонных разговоров с ним. Мужчина также занимался перепродажей ценных монет — он якобы зарабатывал этим на жизнь.

С подозреваемым установлена ​​связь, следователи исследовали все оружие и назначили 12 экспертиз. Его связь с луцким террористом пока устанавливается, — сообщил на брифинге начальник следственного управления областной полиции Сергей Чиж.



Задержанному в Харькове готовят подозрение по ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.