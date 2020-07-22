В сети появились странное видео задержания и фото из автобуса — новости Луцка

Теракт в Луцке — в сети появились странное видео задержания и фото из автобуса

https://racurs.ua/n141441-terakt-v-lucke-v-seti-poyavilis-strannoe-video-zaderjaniya-i-foto-iz-avtobusa.html

Ракурс

В Луцке задержали Максима Плохого (Кривоша) и освободили заложников. В сети появилось странное видео задержания террориста, на котором видно, что Кривош вышел сдаваться из автобуса, в котором сидели заложники, и долгое время ожидал полицию.

Валерий Пельц снимал кадры из здания библиотеки на Театральной площади. Он также недоумевает, почему после такой долгой паузы к автобусу под вспышку свето-шумовой гранаты пригнали еще и БТР.

Андрей Цаплиенко и Нацполиция обнародовали фото и видео с места задержания террориста Кривоша.

Напомним, что он в Луцке с утра и до позднего вечера 21 июля удерживал в автобусе людей в центре города и угрожал оружием и взрывчаткой. Кривош захватил рейсовый автобус «Берестечко-Красниловка». Впоследствии террорист выдвинул требования на одной из своих страниц в соцсетях. Эти требования частично выполнила власть (президент Зеленский) и в 22.00 Кривошей вышел из автобуса и сдался властям.

Между тем харьковская полиция задержала возможного сообщника Кривоша. У него дома нашли четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним, два пистолета ТТ, «Дрейзе» и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Начальник областной полиции Валерий Сокуренко заявил, что установлена ​​причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению, однако подробной информации об этом пока нет.