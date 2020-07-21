Максим Плохой - что известно о луцком террористе, фото — "Ракурс"

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Ракурс

Заложников в Луцке продолжает удерживать террорист. Он захватил 10 человек на Театральной площади в Луцке.

Утром неизвестный захватил автобус, следовавший в Берестечко через областной центр, и забаррикадировался в нем. На месте происшествия время от времени слышны выстрелы, площадь окружена спецназом, продолжается спецоперация. У террориста есть оружие и взрывчатка.

Требования и бэкграунд

Мужчина в разговоре с правоохранителями назвался Максимом Плохим. Это псевдоним, в МВД подтвердили, что на самом деле его зовут Максим Кривош. У пользователя под именем Максим Плохой были аккаунты в нескольких соцсетях, где он и обнародовал требования к власти. Аккаунты уже заблокированы.

С днем ​​антисистемы. Государство всегда было и есть главным террористом. У меня автоматическое оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города, — написал Плохой.

Мужчина требует, чтобы представители власти (в том числе, топ-чиновники) в соцсетях выложили публикации, в которых назвали себя «террористами в законе».

Отдельное требование террорист адресовал президенту Владимиру Зеленскому: он должен записать видеообращение со словами «Фильм 2005 года „Земляне“ смотреть всем».

Кривошу 44 года, он родился 6 ноября 1975 года в поселке Гай Оренбургской области РФ. Департамент уголовного розыска также обнародовал информацию, что он ранее находился на психиатрическом лечении.

В начале 1990 годов Кривош в 18-летнем возрасте получил первый шестилетний срок заключения, который отбыл полностью. На свободу вышел в 2000 году. В ноябре 2005 года его приговорили к 8,5 годам за решеткой с конфискацией имущества (незаконное хранение и обращение с оружием, бандитизм и вымогательство).

Семья террориста

Местные журналисты нашли дом, в котором от рождения жил Кривош. Последние 15 лет его квартира пустует, рассказал сосед Владимир. По его словам, родители Максима давно умерли, оба были педагогами. Отец работал в Луцком политехническом университете. Мама преподавала в сельской школе. У Максима также есть младший брат.

В городе Дубно на улице Морозенко, где проживает Кривош, работают правоохранители. Об этом с места события передала корреспондент «Суспільного». Одна из соседок на условиях анонимности рассказала, что на мужчину ранее жаловались в полицию, потому что тот якобы бил жену и сына.

СМИ кратко пообщались с 15-летним сыном Кривоша. Он рассказал, что отношения с отцом у него «более или менее нормальные», но такого поступка от него не ожидал.

Кривош занимался опекой над животными, в частности — собаками. Эту информацию подтвердила зоозащитница из Ровно Алла Лосик.

Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный. Он остановил массовую травлю и добился принятия программы стерилизации. Но, знаете, он не любил фотографироваться, — рассказала Лосик.

Таким волонтерством Кривош занимался пять последних лет. О его судимости в организации не знали.

Криминальное чтиво

В 2014 году Кривош издал в Луцке книгу «Философия преступника». Это автобиография, в которой он описывает свое пребывание в местах лишения свободы. У автора Плохого даже есть свои фанаты, которые цитируют отрывки из книги в Instagram.

Автор размышляет о сущности добра и зла, а также описывает свои взгляды на жизнь. Рассказывает, например, что когда-то учился в духовной семинарии и планировал уйти в монастырь, но впоследствии «осознал лживость религии».

Кривош утверждает, что рос в семье интеллигентов, однако пересмотрел боевиков и решил стать крутым. Он также пишет, что использовал униформу спецподразделения «Беркут».

Кривош рассказывает о своем уголовном и тюремном опыте, критикует пенитенциарную систему и государство в целом.