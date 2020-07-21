Максим Плохой — що відомо про луцького терористаhttps://racurs.ua/ua/n141418-maksym-plohoy-scho-vidomo-pro-luckogo-terorysta.htmlРакурс
Заручників у Луцьку захопив терорист вранці 21 липня. 10 осіб він утримує на Театральній площі міста. Уранці невідомий захопив автобус, який прямував до Берестечка через обласний центр, і забарикадувався у ньому.
На місці події вряди-годи чути постріли, майдан оточено спецназом, триває спецоперація. У терориста є зброя і вибухівка.
Вимоги і бекграунд
Чоловік у розмові з правоохоронцями назвався Максимом Плохим. Це псевдонім, у МВС підтвердили, що насправді чоловіка звати Максим Кривош. Користувач під ім’ям Максим Плохой має акаунти у кількох соцмережах, де й оприлюднив вимоги до влади. Акаунти вже заблоковані.
З днем антисистеми. Держава завжди була і є головний терорист. Зі мною багато людей, автоматична зброя, гранати, дві бомби, третя в людному місці міста, — написав Плохой.
Чоловік вимагає, аби представники влади (зокрема топ-чиновники) у соцмережах виклали публікації, в яких назвали себе «терористами в законі».
Окрему вимогу терорист адресував президенту Володимиру Зеленському: він має викласти відеозвернення зі словами «Фільм 2005 року „Земляни“ дивитися всім».
Кривошу 44 роки, він народився 6 листопада 1975 року в селищі Гай Оренбурзької області РФ. Департамент карного розшуку також оприлюднив інформацію, що він раніше перебував на психіатричному лікуванні.
На початку 1990 років Кривош у 18-річному віці отримав перший шестирічний термін ув’язнення, який відбув повністю. На волю вийшов у 2000 році. У листопаді 2005 року його засудили до 8,5 років за ґратами з конфіскацією майна (незаконне зберігання та поводження зі зброєю, бандитизм та вимагання).
Родина терориста
Місцеві журналісти відшукали будинок, у якому від народження жив Кривош. Останні 15 років його квартира пустує, розповів сусід Володимир. За його словами, батьки Максима давно померли, обоє були освітянами. Батько працював у Луцькому політехнічному університеті. Мама викладала у сільській школі. В Максима також є молодший брат.
У місті Дубно на вулиці Морозенка, де зараз проживає Кривош, працюють правоохоронці. Про це з місця події інформують кореспонденти «Суспільного». Одна із сусідок на умовах анонімності розповіла, що на чоловіка раніше скаржились у поліцію, бо той буцімто бив дружину й сина.
«Суспільне» коротко поспілкувалось із 15-річним сином Кривоша. Він розповів, що стосунки із батьком у нього «більш-менш нормальні», але такого вчинку від нього не очікував.
Кривош займався опікою тварин, зокрема — собак. Цю інформацію «Суспільному» підтвердила зоозахисниця з Рівного Алла Лосік.
Всі шоковані. Він ніколи не проявляв агресії, вихований, стриманий. Влада ж не спілкувалася б з «дибілом». Він зупинив масову травлю і добився прийняття програми стерилізації. Але, знаєте, він не любив фотографуватись, — розповіла Лосік.
Таким волонтерством Кривош займався п’ять останніх років. Про його судимості в організації не знали.
Кримінальне чтиво
У 2014 році Кривош видав у Луцьку книжку «Філософія злочинця». Це автобіографія, у якій він описує своє перебування у місцях позбавлення волі. У Плохого навіть є свої фанати, які цитують уривки з книги в Instagram.
Автор розмірковує про сутність добра і зла, а також описує свої погляди на життя. Розповідає, приміром, що колись навчався в духовній семінарії і планував піти в монастир, але згодом «усвідомив брехливість релігії».
Кривош стверджує, що ріс в родині інтелігентів, проте передивився бойовиків і вирішив стати крутим. Він пише, що використовував уніформу спецпідрозділу «Беркут».
Кривош розповідає про свій кримінальний та тюремний досвід, критикує пенітенціарну систему та державу загалом.
У 17 років я був главарем банди. Жив окремо від батьків з красивою дівчиною на п’ять років старшою за мене, був при грошах і в золоті. Я був малолітньою сволотою, але якби хтось мені тоді це сказав — залишився б калікою, — такою є цитата з книги терориста.