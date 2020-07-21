Максим Плохой — що відомо про луцького терориста, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n141418-maksym-plohoy-scho-vidomo-pro-luckogo-terorysta.html

Ракурс

Заручників у Луцьку захопив терорист вранці 21 липня. 10 осіб він утримує на Театральній площі міста. Уранці невідомий захопив автобус, який прямував до Берестечка через обласний центр, і забарикадувався у ньому.

На місці події вряди-годи чути постріли, майдан оточено спецназом, триває спецоперація. У терориста є зброя і вибухівка.

Вимоги і бекграунд

Чоловік у розмові з правоохоронцями назвався Максимом Плохим. Це псевдонім, у МВС підтвердили, що насправді чоловіка звати Максим Кривош. Користувач під ім’ям Максим Плохой має акаунти у кількох соцмережах, де й оприлюднив вимоги до влади. Акаунти вже заблоковані.

З днем антисистеми. Держава завжди була і є головний терорист. Зі мною багато людей, автоматична зброя, гранати, дві бомби, третя в людному місці міста, — написав Плохой.

Чоловік вимагає, аби представники влади (зокрема топ-чиновники) у соцмережах виклали публікації, в яких назвали себе «терористами в законі».

Окрему вимогу терорист адресував президенту Володимиру Зеленському: він має викласти відеозвернення зі словами «Фільм 2005 року „Земляни“ дивитися всім».

Кривошу 44 роки, він народився 6 листопада 1975 року в селищі Гай Оренбурзької області РФ. Департамент карного розшуку також оприлюднив інформацію, що він раніше перебував на психіатричному лікуванні.

На початку 1990 років Кривош у 18-річному віці отримав перший шестирічний термін ув’язнення, який відбув повністю. На волю вийшов у 2000 році. У листопаді 2005 року його засудили до 8,5 років за ґратами з конфіскацією майна (незаконне зберігання та поводження зі зброєю, бандитизм та вимагання).

Родина терориста

Місцеві журналісти відшукали будинок, у якому від народження жив Кривош. Останні 15 років його квартира пустує, розповів сусід Володимир. За його словами, батьки Максима давно померли, обоє були освітянами. Батько працював у Луцькому політехнічному університеті. Мама викладала у сільській школі. В Максима також є молодший брат.

У місті Дубно на вулиці Морозенка, де зараз проживає Кривош, працюють правоохоронці. Про це з місця події інформують кореспонденти «Суспільного». Одна із сусідок на умовах анонімності розповіла, що на чоловіка раніше скаржились у поліцію, бо той буцімто бив дружину й сина.

«Суспільне» коротко поспілкувалось із 15-річним сином Кривоша. Він розповів, що стосунки із батьком у нього «більш-менш нормальні», але такого вчинку від нього не очікував.

Кривош займався опікою тварин, зокрема — собак. Цю інформацію «Суспільному» підтвердила зоозахисниця з Рівного Алла Лосік.

Всі шоковані. Він ніколи не проявляв агресії, вихований, стриманий. Влада ж не спілкувалася б з «дибілом». Він зупинив масову травлю і добився прийняття програми стерилізації. Але, знаєте, він не любив фотографуватись, — розповіла Лосік.

Таким волонтерством Кривош займався п’ять останніх років. Про його судимості в організації не знали.

Кримінальне чтиво

У 2014 році Кривош видав у Луцьку книжку «Філософія злочинця». Це автобіографія, у якій він описує своє перебування у місцях позбавлення волі. У Плохого навіть є свої фанати, які цитують уривки з книги в Instagram.

Автор розмірковує про сутність добра і зла, а також описує свої погляди на життя. Розповідає, приміром, що колись навчався в духовній семінарії і планував піти в монастир, але згодом «усвідомив брехливість релігії».

Кривош стверджує, що ріс в родині інтелігентів, проте передивився бойовиків і вирішив стати крутим. Він пише, що використовував уніформу спецпідрозділу «Беркут».

Кривош розповідає про свій кримінальний та тюремний досвід, критикує пенітенціарну систему та державу загалом.