Терорист змушує заручників контактувати зі ЗМІ і жахає родичів, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n141412-luckyy-teroryst-zmushuie-zaruchnykiv-kontaktuvaty-zi-zmi-i-jahaie-rodychiv-video.html

Ракурс

Терорист, який захопив у Луцьку заручників, змушує своїх бранців контактувати з журналістами. Наразі відомо вже про три такі спроби зловмисника.

Через дві години після початку цієї історії в мережі поширили дзвінок однієї із заручниць. Під час розмови терорист підхоплює телефон і продовжив спілкуватися із чоловіком заручниці. Він вимагав від нього зв’язатися зі ЗМІ, щоб поширити інформацію про його вимоги.

Журналісти сайту «Перший» також поговорили із однією з заручниць луцького терориста. Їм також вдалося поспілкуватися із Максимом Кривошом, який називає себе Максим Плохой.

Він спілкується українською. Хоч і помітно нервує, — зазначили журналісти.

Чоловік вимагав максимально поширити його вимоги і переконував, що у нього «змінований автобус, куча автоматичної зброї, гранат».

Згодом журналіст Юрій Бутусов повідомив, що до нього телефонував чоловік, який захопив заручників у Луцьку. Він вимагав, аби до нього приїхали журналісти.

Він ставить задачі заручникам зв’язатися зі ЗМІ, люди через родичів знаходять контакти і передають йому трубку, — написав Бутусов.

Утім, коли журналіст запропонував приїхати, аби обміняти себе на заручників, терорист повісив слухавку.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив, що підозрюваним у захопленні заручників є 44-річний громадянин України Максим Кривош, уродженець селища Гай Оренбурзької області РФ. Він раніше двічі судимий і пробув приблизно 10 років за ґратами.

Нагадаємо, що у центрі Луцька вранці 21 липня чоловік забарикадувався в рейсовому автобусі «Богдан». Він здійснив два постріли в бік правоохоронців та кинув гранату, яка не здетонувала. Разом зі зловмисником в автобусі перебувають близько 20 заручників.