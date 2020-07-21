Захоплення заручників у Луцьку — трансляція з місця події

https://racurs.ua/ua/n141409-zahoplennya-zaruchnykiv-u-lucku-translyaciya-z-miscya-podiyi.html

Ракурс

Захоплення заручників у Луцьку сталося зранку 21 липня у центрі міста. Відомо, що чоловік, який раніше лікувався у психіатричній лікарні, захопив рейсовий автобус, де перебуває, за різними даними6 від 10 до 20 пасажирів.

Максим Плохой забарикадувався в автобусі на Театральному майдані міста. Весь центр — оточено поліцією і спецпризначенцями, огороджено стрічкою. На місці працює наряд вибухотехнічної служби, представники СБУ.

Кілька телеканалів ведуть трансляції з місця події.

Нагадаємо, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план «Заручник».

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі Луцька, зателефонувала о 9.25 до поліції і представилася як Максим Плохой.