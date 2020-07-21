Захват заложников в Луцке — трансляция с места происшествия

https://racurs.ua/n141409-zahvat-zalojnikov-v-lucke-translyaciya-s-mesta-proisshestviya.html

Ракурс

Захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля в центре города. Известно, что мужчина, который раньше лечился в психиатрической больнице, захватил рейсовый автобус, где находится, по разным данным, от 10 до 20 пассажиров.

Максим Плохой забаррикадировался в автобусе на Театральной площади города. Весь центр — оцеплен полицией и спецназом, огражден лентой. На месте работает наряд взрывотехнической службы, представители СБУ.

Несколько телеканалов ведут трансляции с места происшествия.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план «Заложник».

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что неизвестный, захвативший заложников в автобусе Луцка, позвонил в 9.25 в полицию и представился как Максим Плохой.