Требования к Зеленскому выдвинул луцкий террорист, лечившийся в психбольнице, скриншот видео

https://racurs.ua/n141408-trebovaniya-k-zelenskomu-vydvinul-luckiy-terrorist-lechivshiysya-v-psihbolnice.html

Ракурс

Луцкий террорист, взявший в заложники пассажиров автобуса, находился на психиатрическом лечении и дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. Он выдвинул требования к власти в Твиттер, правда, большинство из них нечеткие или непонятны.

Террорист в Твиттер поздравил всех с «днем антисистемы» и заявил, что «государство — это первый террорист». Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили заявления о том, что «они — террористы в законе».

От президента Владимира Зеленского мужчина требует записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о жестоком обращении с животными.

Правда из уст 24-х спасет жизни сотен, — написал он.

Он утверждает, что еще одно взрывное устройство спрятал в другом месте Луцка. Аккаунт в Твиттер мужчина зарегистрировал в июле 2020 года.

Имя террориста Максим Степанович Кривошей. Он зарегистрирован в Дубно, сообщает Департамент уголовного розыска в своем Telegram-канале. Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу «Философия преступника».

Он часто бывал в Луцке, у него есть много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции, пишут ВН. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретную информацию.

Кривошей принудительно лечился в психиатрической больнице. По информации издания «Сила правды», тираж его книги — 400 экземпляров, издательство неизвестно.

Книга автобиографическая и содержит реальные факты из жизни Кривоша. В ней он пишет, что рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и «решил стать крутым». В 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли. Кривошей учился в духовной семинарии, но разочаровался в церкви.

После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года. Его осудили на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине.