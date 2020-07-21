Луцкий террорист стрелял и бросил гранату в сторону правоохранителей — видео с места происшествия

https://racurs.ua/n141407-terrorist-v-lucke-otkryl-ogon-i-brosil-granatu-v-storonu-pravoohraniteley-video.html

Ракурс

Террорист в Луцке, который утром 21 июля захватил автобус с заложниками, открыл огонь в сторону правоохранителей, после чего бросил гранату.

Преступник произвел два выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из автобуса гранату, к счастью, она не сдетонировала. Площадь города окружили спецназовцы, — информируют в Фейсбук УНН.

Также стало известно, что террорист находился на психиатрическом лечении. Эту информацию подтвердил Департамент уголовного розыска. Кроме этого, местные СМИ сообщили, что террорист звонит родственникам своих заложников и требует, чтобы они присылали его требования журналистам. Ранее на своей странице в Твиттере он опубликовал ряд хаотичных и странных требований к украинским чиновникам.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план «Заложник». В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников, СБУ говорит о 10.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что неизвестный, захвативший заложников в автобусе Луцка, позвонил в 9.25 в полицию, и представился как Максим Плохой.