Звезды «Мстителей» пообещали «нечто необычное» мальчику, который спас сестру от собаки

Бріджер Уокер та його сестра. Фото:24 канал

https://racurs.ua/n141406-zvezdy-mstiteley-poobeschali-nechto-neobychnoe-malchiku-kotoryy-spas-sestru-ot-sobaki.html

Ракурс

Актеры, исполнившие роли супергероев во франшизе «Мстители», выразили поддержку шестилетнему мальчику Бриджеру Уокеру, который героически спас свою сестру от собаки, закрыв ее собой.

Мальчику наложили 90 швов, но он не жалеет о своем поступке. Видео того, как актеры разговаривают с маленьким героем опубликовала его тетя Николь Ноэль Уокер.

Первым видео-сообщение мальчику отправил исполнитель роли Капитана Америка Крис Эванс. Он пообещал маленькому герою подарить настоящий щит супергероя Капитана Америки.

Впоследствии к нему присоединился супергерой по имени Железный человек, роль которого исполнил Роберт Дауни-младший и Человек-паук, которого сыграл Том Холланд.

Роберт Дауни-младший назвал юного Бриджера рок-звездой и пообещал нечто особенное малышу на следующий день рождения. Он подчеркнул, что «это обещание, а обещание — сильнее любого щита».

В свою очередь исполнитель роли Человека-паука пригласил мальца на съемочную площадку следующего фильма про супергероя. Он похвалил мальчика за чрезвычайную смелость и заявил, что все Мстители гордятся им. Также он подчеркнул, что его младшей сестре очень повезло, что у нее есть такой брат.



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