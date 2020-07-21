Бріджер Уокер та його сестра. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n141406-zirky-mesnykiv-poobicyaly-descho-nezvychayne-hlopchyku-yakyy-vryatuvav-sestru-vid-sobaky.html

Ракурс

Актори, що виконали ролі супергероїв у франшизі «Месники», висловили підтримку шестирічному хлопчику Бріджеру Уокеру, який героїчно врятував свою сестру від собаки, закривши її собою.

Хлопчику наклали 90 швів, але він не шкодує про свій вчинок. Відео того, як актори розмовляють з маленьким героєм опублікувала його тітка Ніколь Ноель Уокер.

Першим відеоповідомлення хлопчику відправив виконавець ролі Капітана Америка Кріс Еванс. Він пообіцяв маленькому герою подарувати справжній щит супергероя Капітана Америки.

Згодом до нього приєднався супергерой на ім’я Залізна людина, роль якого виконував Роберт Дауні-молодший, і Людина-павук, якого грав Том Холланд. Роберт Дауні-молодший назвав юного Бріджера рок-зіркою та пообіцяв дещо особливе для малого на наступний день народження. Він підкреслив, що «це обіцянка, а обіцянка — сильніша за будь-який щит».

У свою чергу виконавець ролі Людини-павука запросив малого на знімальний майданчик наступного фільму про супергероя. Він похвалив хлопчика за надзвичайну сміливість і заявив, що всі Месники пишаються ним, а його молодшій сестрі дуже пощастило, що вона має такого брата.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Одещині внаслідок зсуву ґрунту загинули двоє чоловіків, які рятували собаку та лисенят.