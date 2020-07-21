Теракт у Луцьку. Фото: Вголос

https://racurs.ua/ua/n141405-luckomu-terorystu-zagrojuie-15-rokiv-v-yaznyci-u-venediktovoyi-vidkryly-spravu-foto.html

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Теракт у Луцьку відбувся вранці 21 липня. Чоловік, ім’я котрого, за попередніми даними, Максим Плохой, захопив рейсовий автобус «Берестечко — Красилівка», у якому перебуває близько 10−20 осіб.

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо цього теракту. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Кримінальне провадження відкрито за фактом захоплення заручників, поєднаного з погрозою знищення людей (ч. 2 ст. 147 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Захоплений автобус зараз знаходиться на Театральному майдані у Луцьку. За інформацією Офісу генпрокурора, чоловік повідомив, що автобус замінований, у нього при собі є автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про терориста, який захопив у Луцьку автобус із заручниками. За його словами, терорист зателефонував о 9.25 в поліцію і назвав своє ім’я — Максим Плохой. В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга «Філософія злочинця». У ній описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Захоплення рейсового автобусу «Берестечко — Краснилівка» із заручниками сталося 21 липня у центрі Луцька. На вікнах автобуса є сліди від пострілів. В автобусі перебувають близько 20 заручників, при собі невідомий нібито має вибухівку та зброю.