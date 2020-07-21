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Ракурс
Зеленка в очі прилетіла нардепу від ОПЗЖ під Радою, фото — Вадим Сарахан

Зеленка прилетіла в очі нардепу від ОПЗЖ під Радою (ФОТО, ВІДЕО)

21 лип 2020, 12:46
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Нардепа від «Опозиційною платформи — За життя» Олега Волошина 21 липня облили зеленкою поблизу Верховної Ради.

Свідком інциденту став киянин Вадим Сарахан, який опублікував відповідне фото у Фейсбук.

Зеленка в очі прилетіла нардепу від ОПЗЖ під Радою, фото — Вадим Сарахан

Напад на Волошина здійснили троє осіб, але зеленку вилив один з них. Після інциденту троє намагалися піти геть від Ради, але їх наздогнала поліція. Нападника скрутили і в цей момент його вдарив в обличчя Волошин, який оговтався після нападу.

Нардеп поскаржився, що йому «випалили око», у відповідь почув, що отримав порції зеленки за озвучену ним 17 липня у парламенті заяву про «відсутність суверенітету України».

За суверенну Україну тобі привіт. Ти, підлоття, за Росію! — сказав нападник.


А ти — за Сороса та МВФ, — вигукнув після бійки Волошин.

Зеленка в очі прилетіла нардепу від ОПЗЖ під Радою, фото — Вадим Сарахан

Джерело: Ракурс


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