Зеленка прилетіла в очі нардепу від ОПЗЖ під Радою (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n141403-zelenka-v-ochi-pryletila-nardepu-vid-opzj-pid-radou-foto-video.htmlРакурс
Нардепа від «Опозиційною платформи — За життя» Олега Волошина 21 липня облили зеленкою поблизу Верховної Ради.
Свідком інциденту став киянин Вадим Сарахан, який опублікував відповідне фото у Фейсбук.
Напад на Волошина здійснили троє осіб, але зеленку вилив один з них. Після інциденту троє намагалися піти геть від Ради, але їх наздогнала поліція. Нападника скрутили і в цей момент його вдарив в обличчя Волошин, який оговтався після нападу.
Нардеп поскаржився, що йому «випалили око», у відповідь почув, що отримав порції зеленки за озвучену ним 17 липня у парламенті заяву про «відсутність суверенітету України».
За суверенну Україну тобі привіт. Ти, підлоття, за Росію! — сказав нападник.
А ти — за Сороса та МВФ, — вигукнув після бійки Волошин.