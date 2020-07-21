Лучан просять залишатися вдома, спецназ переконує терориста здатися — захоплення заручників у Луцьку

https://racurs.ua/ua/n141404-luchan-prosyat-zalyshatysya-vdoma-specnaz-perekonuie-terorysta-zdatysya.html

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Через захоплення автобусу із заручниками у Луцьку Служба безпеки України оприлюднила офіційну заяву. Лучан просять залишатися вдома і вкотре наголошують, що це не навчання.

Сьогодні у Луцьку фізичною особою захоплений рейсовий автобус «Берестечко — Красилівка». За попередньою інформацією в автобусі знаходиться приблизно 10 заручників, даних про потерпілих немає… Просимо усіх жителів Луцька для власної безпеки залишатись вдома чи на робочих місцях, — інформує прес-центр СБУ.

СБУ зазначає, що спільно з іншими правоохоронними органами вживаються всі необхідні заходи для знешкодження загрози та звільнення заручників.

Також керівник волинської поліції Юрій Крошко прокоментував «Першому» ситуацію із захопленням заручників.

Особа вже встановлена. Проводяться переговори, але він на контакт не йде. Постійно лунають постріли. Прибув спецназ. Намагаємось переконати його здатися, — сказав керівник поліції Волині.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про терориста, який захопив у Луцьку автобус із заручниками. За його словами, терорист зателефонував о 9.25 в поліцію і назвав своє ім’я — Максим Плохой. В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга «Філософія злочинця». У ній описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Захоплення рейсового автобусу Берестечко — Краснилівка із заручниками сталося 21 липня у центрі Луцька. На вікнах автобуса є сліди від пострілів. В автобусі перебувають близько 20 заручників, при собі невідомий нібито має вибухівку та зброю.