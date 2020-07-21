Лучан просят оставаться дома, спецназ убеждает террориста сдаться — захват заложников в Луцке

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Ракурс

Захват автобуса с заложниками в Луцке прокомментировали в Службе безопасности Украины. Спецслужба просит жителей города оставаться дома и еще раз подчеркивает, что это не учения.

Сегодня в Луцке физическое лицо захватило рейсовый автобус «Берестечко — Красиловка». Согласно предварительной информации, в автобусе находится около 10 заложников, данных о пострадавших нет… Просим всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах, — информирует пресс-центр СБУ.

СБУ отмечает, что совместно с другими правоохранительными органами принимаются все необходимые меры для обезвреживания угрозы и освобождения заложников.

Также глава волынской полиции Юрий Крошка прокомментировал ситуацию с захватом заложников.

Лицо уже установлено. Проводятся переговоры, но он на контакт не идет. Постоянно раздаются выстрелы. Прибыл спецназ. Пытаемся убедить его сдаться, — сказал руководитель полиции Волыни.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о террористе, который захватил в Луцке автобус с заложниками. По его словам, террорист позвонил в 9.25 в полицию и назвал свое имя — Максим Плохой. Согласно информации в интернете, Максим Плохой является автором книги «Философия преступника». В ней описано пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Захват рейсового автобуса «Берестечко — Красниловка» с заложниками произошел утром 21 июня в центре Луцка. На окнах автобуса есть следы от выстрелов. В автобусе находятся около 20 заложников, неизвестный якобы имеет взрывчатку и оружие.