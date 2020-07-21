Луцкий террорист — автор книги «Философия преступника», говорят в МВД (ВИДЕО)https://racurs.ua/n141398-luckiy-terrorist-avtor-knigi-filosofiya-prestupnika-govoryat-v-mvd-video.htmlРакурс
О террористе, захватившем в Луцке автобус с заложниками, рассказали официальные лица.
Полиция проводит переговоры с мужчиной, захватившем заложников, рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбук.
По его словам, террорист позвонил в 9.25 в полицию и назвал свое имя — Максим Плохой. В интернете есть его книга — «Философия преступника». В ней описано пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.
В сети появилось видео, которое якобы записал злоумышленник накануне. Официального подтверждения того, что на этих кадрах именно террорист из Луцка, пока нет.
Полиция сообщила, что у преступника много оружия: гранаты и автоматическое оружие. Он якобы рассказал и о мине в людном месте города, которая может сдетонировать.
Как отмечает руководитель волынской полиции Юрий Крошко, требования террориста довольно общие и касаются общенациональных проблем.
Личнность уже установлена. Проводятся переговоры, но он на контакт не идет. Постоянно раздаются выстрелы. Прибыл спецназ. Пытаемся убедить его сдаться, — рассказал Крошко «Суспільному».