Луцкий террорист — автор книги «Философия преступника», говорят в МВД, фото — Ракурс

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О террористе, захватившем в Луцке автобус с заложниками, рассказали официальные лица.

Полиция проводит переговоры с мужчиной, захватившем заложников, рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбук.

По его словам, террорист позвонил в 9.25 в полицию и назвал свое имя — Максим Плохой. В интернете есть его книга — «Философия преступника». В ней описано пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

В сети появилось видео, которое якобы записал злоумышленник накануне. Официального подтверждения того, что на этих кадрах именно террорист из Луцка, пока нет.

Полиция сообщила, что у преступника много оружия: гранаты и автоматическое оружие. Он якобы рассказал и о мине в людном месте города, которая может сдетонировать.

Как отмечает руководитель волынской полиции Юрий Крошко, требования террориста довольно общие и касаются общенациональных проблем.