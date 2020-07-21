Появилось видео захвата автобуса с заложниками в Луцке — новости Волыни

https://racurs.ua/n141396-poyavilos-video-zahvata-avtobusa-s-zalojnikami-v-lucke.html

Ракурс

Захват автобуса с заложниками произошел 21 июня в Луцке — в центре города неизвестный захватил рейсовый автобус Берестечко — Красниловка. На окнах автобуса видны следы от выстрелов.

В автобусе находятся около 20 заложников. У неизвестного якобы есть взрывчатка и оружие. В области действует оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта. По словам пресс-секретаря регионального управления СБУ Иванны Полищук, автобус захватили непосредственно в Луцке, пишут «Волынские новости».

Спикер Нацполиции Волыни Ольга Бузулук подтвердила, что в автобусе насильно удерживают 20 человек. В пресс-службе СБУ говорят о 10 заложниках.

«Суспільне Волині» сообщает, что мужчина выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры.