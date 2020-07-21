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Ракурс
Появилось видео захвата автобуса с заложниками в Луцке — новости Волыни

Появилось видео захвата автобуса с заложниками в Луцке

21 июл 2020, 11:19
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Захват автобуса с заложниками произошел 21 июня в Луцке — в центре города неизвестный захватил рейсовый автобус Берестечко — Красниловка. На окнах автобуса видны следы от выстрелов.

В автобусе находятся около 20 заложников. У неизвестного якобы есть взрывчатка и оружие. В области действует оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта. По словам пресс-секретаря регионального управления СБУ Иванны Полищук, автобус захватили непосредственно в Луцке, пишут «Волынские новости».

Спикер Нацполиции Волыни Ольга Бузулук подтвердила, что в автобусе насильно удерживают 20 человек. В пресс-службе СБУ говорят о 10 заложниках.

«Суспільне Волині» сообщает, что мужчина выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры.


Источник: Ракурс


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