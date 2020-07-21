Террорист привез 20 заложников на автобусе в центр Луцка, фото — Перший

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Ракурс

Антитеррористическая операция разворачивается утром 21 июля в центре Луцка. Театральную площадь и подходы к ней перекрыла полиция.

Примерно в 10.00 прохожие слышали выстрелы, потом раздалась автоматная очередь. Вблизи памятника Леси Украинки и областного театра стоит рейсовый автобус «Берестечко-Красиловка». В нем разбиты несколько окон.

На площади не менее пяти экипажей полиции, взрывотехники и медики. Внутри автобуса находятся, по сообщениям местных СМИ, до 20 человек.

Мы ведем переговоры. Он должен был выставить свои требования в соцсетях, но пока этой информации нет. Информации о пострадавших нет. Устанавливаем личность мужчины, — сообщил руководитель областной полиции Юрий Крошко.

В Луцке перекрыли центральную часть города, в частности Театральную площадь. В патрульной полиции отметили, что это не учения.

Сейчас полиции известно, что у террориста есть оружие и взрывчатка. По словам руководителя полиции Волыни, мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, уточненных требований и претензий злоумышленник не выдвигает. Шторы автобуса закрыты.

Территорию Театральной площади окружил спецназ. Часть СМИ сообщили, что в Луцке якобы есть еще один автобус с заложниками.