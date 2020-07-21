Терорист привіз 20 заручників на автобусі в центр Луцька, фото — Перший

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Антитерористична операція розгортається уранці 21 липня в центрі Луцька. Театральний майдан і підходи до нього перекрила поліція.

Приблизно о 10.00 перехожі чули постріли, згодом пролунала автоматна черга. Поблизу пам’ятника Лесі Українки та обласного муздрамтеатру стоїть рейсовий автобус «Берестечко-Красилівка». У ньому розбиті декілька вікон.

На майдані щонайменше п’ять екіпажів поліції, вибухотехніки і медики. Всередині автобуса перебуває, за повідомленнями місцевих ЗМІ, до 20 людей.

Ми ведемо переговори. Він мав виставити свої вимоги у соцмережах, але поки цієї інформації немає. Інформації про постраждалих немає. Встановлюємо особу чоловіка, — повідомив керівник обласної поліції Юрій Крошко.

У Луцьку перекрили центральну частину міста, зокрема Театральний майдан. У патрульній поліції наголосили, що це не навчання.

Наразі поліції відомо, що у терориста є зброя та вибухівка. За словами керівника поліції Волині, чоловік опублікував у соцмережах пост із невдоволенням системою, уточнених вимог та претензій зловмисник не висуває. Штори автобусу закриті.

Територію Театрального майдану оточили спецпризначенці. Частина ЗМІ повідомила, що у Луцьку начебто є ще один автобус із заручниками.