Як медузи заполонили Азовське море, показали туристи на відео

Медузи у морі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141392-yak-meduzy-zapolonyly-azovske-more-pokazaly-turysty-na-video.html

Ракурс

Медузи та морські блохи заполонили курорти Азовського моря. Їх настільки багато, що відпочивальники не можуть повноцінно купатися через агресивну поведінку морських жителів.

Вони мігрували великими групами до курортного селища Кирилівка та заполонили собою узбережжя і глибину. Про це розповів YouTube-блогер Євген WEBMANCER.

Причиною такого нашестя є те, що море стало надто соленим і це привернуло увагу медуз, вважає блогер. Завдяки потрібному балансу солі Азовське море стало більш придатним для життєдіяльності морських жителів. Він розповів, що медузи продовжують мігрувати цілими колоніями для розмноження.

Медузи — підтип вільноплавних морських тварин, які мають в’язке тіло, що складається із шапки у формі парасолі та тягучих щипальців.

Медузи поширені в усіх океанах, від його поверхні до значних глибин. Великі, яскраво забарвлені медузи поширені в узбережних ділянках по всьому світу. Вони населяли первісні океани щонайменше 500 млн років, що робить їх одними з найстаріших багатоклітинних тварин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що із глибин океану на пляж винесло рідкісну фіолетову медузу.