Как медузы наводнили Азовское море, показали туристы на видео

Медузы в море. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141392-kak-meduzy-navodnili-azovskoe-more-pokazali-turisty-na-video.html

Ракурс

Медузы и морские блохи наводнили курорты Азовского моря. Их настолько много, что отдыхающие не могут полноценно купаться из-за агрессивного поведения морских жителей.

Они мигрировали большими группами в курортный поселок Кирилловка и захватили все побережье и глубину. Об этом рассказал YouTube-блогер Евгений WEBMANCER.

Причиной такого нашествия является то, что море стало слишком соленым. Это и привлекло внимание медуз, считает блогер. Благодаря нужному балансу соли Азовское море стало более пригодным для жизнедеятельности морских жителей. Он рассказал, что медузы продолжают мигрировать целыми колониями для размножения.

Медузы — подтип свободноплавающих морских животных, у которых есть вяжущее тело, состоящее из шапки в форме зонты и тягучих щупальцев.

Медузы распространены во всех океанах, от его поверхности к значительным глубинам. Крупные, ярко окрашенные медузы распространены в прибрежных участках по всему миру. Они населяли первобытные океаны по меньшей мере 500 млн лет, что делает их одними из старейших многоклеточных животных.

Напомним, ранее мы сообщали, что из глубин океана на пляж вынесло редкую фиолетовую медузу.