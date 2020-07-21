Гривна рекордно упала, но Нацбанк не выходил на межбанк, фото — Укринформ

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Ракурс

Доллар продолжает дорожать в Украине. На вторник, 21 июля, Нацбанк установил официальный курс на уровне 27,61 грн за долл. Это самое существенное падение курса национальной валюты с апреля этого года.

В понедельник курс был на 25 коп. ниже. На сайтах украинских банков зафиксировали примерно одинаковую цену на американскую валюту. «Ощадбанк» и «ПриватБанк» продают доллар по 27,78 грн, «Раффайзебанк» — за 27,75. Среди причин подорожания валюты эксперты называют повышение спроса на ее покупку у населения.

Официальный курс гривны к доллару с 13 по 21 июля снизился с 26,95 до 27,6 грн. 20 июля на межбанке доллар подорожал в продаже на 12 коп. — до 27,63 грн. Курс евро на сегодня составляет 31,59 грн.

С 13 по 17 июля Нацбанк не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций зафиксировали впервые с сентября 2018 года.

За неделю до этого интервенции НБУ по покупке валюты составляли 92 млн долл., а с 30 июня по 3 июля регулятор купил на межбанке 169,8 млн долл. В целом с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке валюты на 3,977 млрд и продал на 2,944 млрд долл.

По словам нового главы НБУ Кирилла Шевченко, Нацбанк не выходил на межбанковский рынок, поскольку не видел для этого оснований.

Мы не видим пересечения предельных показателей курса. Колебания находятся в нормальных пределах. Поэтому мы не выходили на рынок, — рассказал Шевченко 20 июля на брифинге.

Он отметил, что НБУ не будет менять свою политику в отношении плавающего курса.