Гривня рекордно впала, але Нацбанк не виходив на міжбанк, фото — Укрінформ

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Ракурс

Долар продовжує дорожчати в Україні. На вівторок, 21 липня, Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 27,61 грн за дол. Це найістотніше падіння курсу національної валюти із квітня цього року.

У понеділок курс був на 25 коп. нижчим. На сайтах українських банків зафіксована приблизно однакова ціна на американську валюту. «Ощадбанк» і «ПриватБанк» продають долар за 27,78 грн, «Раффайзебанк» — за 27,75. Серед причин подорожчання валюти експерти називають підвищення попиту на її купівлю у населення.

Офіційний курс гривні до долара з 13 по 21 липня знизився з 26,95 до 27,60 грн. 20 липня на міжбанку долар подорожчав у продажу на 12 коп. — до 27,63 грн. Курс євро на сьогодні становить 31,59 грн.

З 13 по 17 липня Нацбанк не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Відмову від інтервенцій зафіксували вперше з вересня 2018 року.

За тиждень до цього інтервенції НБУ з купівлі валюти становили 92 млн дол., а з 30 червня по 3 липня регулятор купив на міжбанку 169,8 млн дол. У цілому з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3,977 млрд і продав на 2,944 млрд. дол.

За словами нового глава НБУ Кирила Шевченко, Нацбанк не виходив на міжбанківський ринок, оскільки не бачив для цього підстав.

Ми не бачимо перетину граничних показників курсу. Коливання знаходяться в нормальних межах. Тому ми не виходили на ринок, — розповів Шевченко 20 липня на брифінгу.

Він наголосив, що НБУ не змінюватиме свою політику щодо плаваючого курсу.