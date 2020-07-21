“Чорні скриньки” збитого літака МАУ розшифровано, заявляє МЗС — авіакатастрофа МАУ

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«Чорні скриньки» збитого літака МАУ 20 липня було розшифровано у Франції в присутності експертів з України.

Вчора успішно пройшло зчитування скриньок… Наголошую, що (іранській стороні — ред.) не потрібно розказувати про те, що ми хотіли (передати бортові самописці — ред.), але не могли. Ми півроку чекали, тиснули… Нарешті «чорні скриньки» були розшифровані в присутності двох українських експертів, а також експертів з інших країн, — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 21 липня.

Також Кулеба заявив, що Київ не приймає аргумент Ірану про людську помилку.

Ми не приймаємо аргумент про людську помилку. Іран має розповісти в усіх деталях, що сталося. В сучасному світі збити літак одній людині, навіть надзвичайно талановитій, не під силу… Ми хочемо знати, чи не було втручання в діяльність роботи системи ППО Ірану. Яка є істинна причина збиття саме українського літака в Ірані, оскільки в небі були й інші? — додав міністр.

Він зазначив, що функціонування системи контролю за повітряним простором Ірану — повинно бути в центрі розслідування.

Також Кулеба додав, що офіційний Тегеран заявив про готовність відвідати Київ з візитом.

Вчора ми отримали інформацію про те, що іранська сторона готова прибути в Україну… Як Іран ставитиметься до нас, так і ми ставитимемося до них, — резюмував дипломат.

Нагадаємо, пасажирський борт МАУ було збито в Ірані 8 січня. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, у тому числі 11 українців — це були переважно члени екіпажу. Іран кілька днів не визнавав факту збиття літака, але згодом йому довелося підтвердити, що на борт було здійснено ракетну атаку. При цьому півроку розслідування практично стоїть на місці.

Згідно з останньою версією Ірану, який їх постійно змінює, у комплексі протиповітряної оборони, що завдав удару по пасажирському борту МАУ, було порушено налаштування і це зумовило похибку даних про літак.