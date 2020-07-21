Коронавірус підкосив понад 60 тис. українців — нові дані по регіонах

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 20 липня, підкосив ще 673 осіб. Загальна кількість інфікованих коронавірусною хворобою COVID-19 в країні сягнула 60 166 осіб.

Також відомо, що 760 пацієнтів одужало 20 липня, а 20 — на жаль, померло від ускладнень. Про це повідомляється на спеціальному ресурсі Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Загалом в Україні зафіксовано 1518 смертей від COVID-19. Одужало — 32 199 осіб. Нині хворіють — 26 449 осіб.

Також в Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили «коронавірусну» статистику по областях:

Нагадаємо, дослідження на COVID-19 здійснюють вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом на ранок 21 липня до Центру надійшло ще 1044 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію.

В Україні вже проведено понад 894 тис. тестування методом ПЛР.

Зауважимо, що станом на 21 липня у світі від коронавірусної хвороби померло понад 613 тис. осіб. Підтверджено 14,8 млн випадків захворювання. Лідером за кількістю випадків захворювання залишаються США — 3,96 млн інфікованих, у Бразилії зафіксовано 2,12 млн хворих, в Індії — 1,15 млн, в РФ — 777, 4 тис. осіб.