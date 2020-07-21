«Інтерсіті» знову зламався — поїзд запізнився з Києва до Харкова, фото — Главком

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Швидкісний поїзд «Інтерсіті» зламався поблизу Харкова. Він вийшов з ладу у ніч з 20 на 21 липня поблизу Люботина.

Поїзд № 726 Київ-Харків має у складі локомотив Hyundai Rotem. Спеціалісти з’ясовують причини аварії, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Пасажирів довезли до Харкова допоміжним локомотивом. Вони спізнилися на дві години. В «Укрзалізниці» перепросили за тимчасові незручності.

Поїзди «Інтерсіті» не вперше потрапляють у подібні халепи, щоправда, останнім часом поломок Hyundai Rotem було менше. Рік тому, у серпні 2019-го, такий поїзд зламався у селищі Чутове Полтавської області посеред поля. Він також прямував до Харкова.

У січні 2018 року «Інтерсіті» через сніг застряг поблизу Черкас. Влітку 2017 року частина пасажирів потягу «Одеса — Київ» була вимушена їхати навстоячки через відсутність кількох вагонів, на які заздалегідь були продані квитки.

Нещодавно «Укразалізниця» відновили повноцінний продаж квитків. Якщо у перші тижні після пом’якшення карантину вагони могли бути заповненими на половину, то нині залізничники повернулися до звичної схеми перевезень.