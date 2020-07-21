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Ракурс
«Интерсити» снова сломался — поезд опоздал из Киева в Харьков, фото — Главком

«Интерсити» снова сломался — поезд опоздал из Киева в Харьков

21 июл 2020, 09:26
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Скоростной поезд «Интерсити» сломался вблизи Харькова. Он вышел из строя в ночь с 20 на 21 июля возле Люботина.

Поезд № 726 Киев-Харьков тянет локомотив Hyundai Rotem. Специалисты выясняют причины аварии, сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Пассажиров довезли до Харькова вспомогательным локомотивом. Они опоздали на два часа. В «Укрзализныце» извинились за временные неудобства.

Поезда «Интерсити» не первый раз попадают в подобные передряги, правда, в последнее время поломок Hyundai Rotem было меньше. Год назад, в августе 2019-го, такой поезд сломался в поселке Чутово Полтавской области посреди поля. Он также направлялся в Харьков.


В января 2018 года «Интерсити» из-за снега застрял вблизи Черкасс. Летом 2017 года часть пассажиров поезда «Одесса — Киев» была вынуждена ехать стоя из-за отсутствия нескольких вагонов, на которые заранее были проданы билеты.

Недавно «Укрзализныця» возобновила полноценную продажу билетов. Если в первые недели после смягчения карантина вагоны могли быть заполнены на половину, то сейчас железнодорожники вернулись к привычной схеме перевозок.

Источник: Ракурс


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