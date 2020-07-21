Стало известно имя убитого на Донбассе бойца ВСУ — война на Донбассе

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Ракурс

Василий Кравченко, 26-летний военный из Хмельницкой области, погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе 20 июля. Кравченко был родом из Изяслава.

20 июля около 12.00 в зоне операции Объединенных сил погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко. Он был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257, — сообщает портал «Е».

В Изяславском районном военном комиссариате отметили, что воин погиб при исполнении служебных обязанностей.

В полдень противник начал обстрел, и боец получил смертельное ранение в голову, — рассказали в комиссариате.

Василий Кравченко защищал Украину на Донбассе с февраля 2018 года. В апреле 2020 года он женился. В Изяславе у военного также остались мать и отец.

Напомним, вчера «Ракурс» сообщал, что оккупационные войска России 17 раз обстреляли позиции украинских воинов. Один боец ВСУ погиб.