Военнослужащего ВСУ убили террористы на Донбассе — война на Донбассе

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Ракурс

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб на Донбассе 20 июля во время вражеского обстрела, поскольку оккупационные войска России сегодня в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

Близ поселка Шумы (Торецкого городского совета — ред.) враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. К сожалению, во время выполнения боевого задания один военнослужащий ВСУ получил несовместимое с жизнью пулевое ранение, — информирует пресс-центр ООС в Фейсбук.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего воина и отметило, что «коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными».

Напомним, 19 июля вооруженные формирования России 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял позиции украинских воинов из запрещенных артиллерийских систем, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

Также отметим, что вчера военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» нанесли удар по позициям оккупационных сил РФ на Донбассе. Видеозапись удара в Фейсбук обнародовал волонтер Юрий Москаленко. По его словам, корректировка огня велось с помощью дрона.

Напомним, 13 июля российские боевики открыли огонь, по бойцах Вооруженных сил Украины, которые пытались забрать с поля боя вблизи села Зайцево тело погибшего военнослужащего. В результате нападения погиб военный медик, ранения получили два бойца ООС.