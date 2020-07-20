Одесситы залили бетоном подвал дома в знак протеста. Фото: Думская

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Подвал залили бетоном жильцы одного из домов в Одессе. Незаконный подвал построили во время реконструкции исторического здания для заведения одного из местных депутатов без согласования с хозяевами квартир.

Жители дома направили руку бетономешалки на выходящую во двор лестницу из подвала. Об этом сообщает «Думская».

В историческом здании недавно началась реконструкция, в ходе которой прорубили незаконное сооружение под домом. Из-за этого памятник архитектуры 1840-х годов покрылся трещинами и находится на грани обрушения.

Отмечается, что подземные работы без разрешения проводит компания «Глобал Нет Лайф». Владелицей фирмы ранее значилась 22-летняя Дарья Иваницкая — дочь депутата Одесского горсовета от «Доверяй делам» Александра Иваницкого. Активисты заявляют, что депутат планирует сделать в их доме пиццерию.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе произошло обрушение дома из-за самовольной реконструкции квартиры. В результате обрушения пострадало пять квартир.