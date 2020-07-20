50 обысков и четыре подозрения — отчет НАБУ о деле «Укравтодора»

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В деле о задержании бывшего главы «Укравтодора» Славомира Новака три подозрения были объявлены в Польше, одно — в Украине. Международная следственная группа, в которую входят антикоррупционные органы Украины и Польши, провела 50 обысков в Киеве, Львове и на территории Польши.

В рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства привлечены к ответственности четыре человека, ряд лиц задержан, — сообщил во время брифинга 20 июля директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, преступные действия начинались на территории Украины, а завершались получением неправомерной выгоды на территории другой страны.

Экс-глава «Укравтодора» принимал меры для получения неправомерной выгоды. Один из эпизодов — когда украинские компании, осуществляя строительство, не могли вовремя его завершить. Тогда Новак за «вознаграждение» предлагал продлить действие договоров во избежание штрафов, — заявил и. о. руководителя САП Максим Грищук.

Сытник поблагодарил за сотрудничество коллег из Евроюста (Европейской организации по вопросам юстиции).

Для получения и легализации неправомерной выгоды экс-глава «Укравтодора» и другие лица создали предприятие на территории Польши, — отметил Грищук.

Обыски в Украине продолжаются. За совершение коррупционного преступления Новаку грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, утром 20 июля в Польше был задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший глава «Укравтодора» Славомир Новак. Двух других людей арестовали вместе с Новаком. Это бывший командир воинской части «Гром» и предприниматель из Гданьска. Новак с 2011 по 2013 год был министром транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. С октября 2016 года он занимал должность главы «Укравтодора». Кабмин уволил его осенью 2019 года.