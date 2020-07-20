50 обшуків та чотири підозри — НАБУ звітує про справу “Укравтодору”

https://racurs.ua/ua/n141358-50-obshukiv-ta-chotyry-pidozry-nabu-zvituie-pro-spravu-ukravtodoru.html

Ракурс

У справі про затримання колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака три підозри було оголошено в Польщі, одна — в Україні. Міжнародна слідча група, до якої входять антикорупційні органи України та Польщі, провела 50 обшуків в Києві, Львові та на території Польщі.

В рамках спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства притягнуто до відповідальності чотирьох осіб, низку осіб затримано, — повідомив під час брифінгу 20 липня директор НАБУ Артем Ситник.

За його словами, злочинні дії розпочиналися на території України, а завершувалися отриманням неправомірної вигоди на території іншої держави.

Екс-керівник «Укравтодору» вживав заходів для отримання неправомірної вигоди. Один з епізодів — коли українські компанії, здійснюючи будівництво, не могли вчасно його завершити. Тоді Новак пропонував продовжити дію договорів та уникнути штрафів за «винагороду», — заявив в. о. керівника САП Максим Грищук.

Ситник подякував за співпрацю колегам з Евроюсту (Європейській організації з питань юстиції).

Для отримання та легалізації неправомірної вигоди екс-глава «Укравтодору» та інші особи створили підприємство на території Польщі, — зазначив Грищук.

Обшуки в Україні ще тривають. За вчинення злочину Новаку загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, зранку 20 липня в Польщі затримано за підозрою у вчиненні корупційних злочинів колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака. Двох інших людей заарештовано разом з Новаком. Це колишній командир військової частини «Гром» і підприємець із Гданська. Новак із 2011 по 2013 рік був міністром транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. З жовтня 2016 року він обіймав посаду голови «Укравтодору». Кабмін звільнив його восени 2019 року.