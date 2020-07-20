Обшуки в “Укравтодорі” влаштувала міжнародна слідча група — затримання Новака

https://racurs.ua/ua/n141346-obshuky-v-ukravtodori-vlashtuvala-mijnarodna-slidcha-grupa-scho-vidbuvaietsya.html

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Обшуки в «Укравтодорі» 20 липня влаштувала міжнародна слідча група, до якої входять представники Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Центрального антикорупційного бюро Польщі (ЦБА).

Санкціоновані обшуки тривають сьогодні в офісах «Укравтодору» у Києві, Львові. Окрім цього, на території Польщі також проходять слідчі дії в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

Слідчі дії здійснюють в офісах «Укравтодору», компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі-ймовірних учасників злочинної організації, — йдеться у повідомленні НАБУ у Фейсбук.

Нагадаємо, під час слідчих дій в Польщі затримано за підозрою у вчиненні корупційних злочинів колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака. Двох інших людей заарештовано разом з Новаком. Це колишній командир військової частини «Гром» і підприємець із Гданська.

Новак із 2011 по 2013 рік був міністром транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. З жовтня 2016 року він обіймав посаду голови «Укравтодору». Кабмін звільнив його восени 2019 року.