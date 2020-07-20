Обыски в «Укравтодоре» устроила международная следственная группа — задержание Новака

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Обыски в «Укравтодоре» 20 июля устроила международная следственная группа, в которую входят представители Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Центрального антикоррупционного бюро Польши (ЦБА).

Санкционированные обыски продолжаются сегодня в офисах «Укравтодора» в Киеве и Львове. Кроме этого, на территории Польши также проходят следственные действия в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Обыски идут в офисах «Укравтодора», компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц госагентства и граждан Польши-предполагаемых участников преступной организации, — говорится в сообщении НАБУ в Фейсбук.

Напомним, во время следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший глава «Укравтодора» Славомир Новак. Двух других людей арестовали вместе с Новаком. Это бывший командир воинской части «Гром» и предприниматель из Гданьска.

Новак с 2011 по 2013 год был министром транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. С октября 2016 года он занимал должность главы «Укравтодора». Кабмин уволил его осенью 2019 года.