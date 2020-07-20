Драка со стрельбой студентов из Конго и пьяной компании попала на видео — новости Киева

https://racurs.ua/n141344-draka-so-strelboy-studentov-iz-kongo-i-pyanoy-kompanii-popala-na-video.html

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Дракой со стрельбой завершился конфликт студентов из Конго с пьяной компанией в Киеве. Инцидент произошел вечером 19 июля на проспекте Гонгадзе, 32 близ жилого дома.

По словам пострадавших студентов КИСИ, когда они вышли из аптеки и вызвали такси, к автомобилю подошли пять человек и на почве расовой ненависти начали их избивать. Потом кто-то начал стрелять в воздух, а местные жители вызвали полицию. Нападавшие сбежали, но их обнаружила в лесу полиция.

Позже в полиции Киева сообщили, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили двух правонарушителей, которых опознали пострадавшие. Ими оказались уроженцы Ровненской области, 1996 по 1997 годов рождения. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным, которым грозит до четырех лет лишения свободы, — информирует пресс-служба полиции.

На видео присутствует ненормативная лексика!