Стрельба в Вашингтоне произошла на оживленной улице, есть погибший и раненые — новости США

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Стрельба в Вашингтоне произошла на оживленной улице вечером в воскресенье, 19 июля. В результате инцидента один человек погиб, еще девять получили ранения.

Подозреваемые открыли огонь на многолюдной части улицы в квартале Колабия Гейтс Вашингтона, — информирует канал NBC4.

Стрельба в столице США произошла около 17.00 (1.00 по киевскому времени) на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд. Сначала сообщалось о восьми пострадавших, однако впоследствии спасатели сообщили телеканалу, что в результате инцидента ранения получили девять человек.

В Твиттер-странице департамента полиции округа Колумбии обнародовали описание подозреваемых в стрельбе. В заявлении отмечается, что один из подозреваемых был одет в черную толстовку, а другой — в серую. Последний раз их видели в темно-синем или черном автомобиле с тонированными стеклами.

Напомним, 19 июля стрельба также произошла в американском городе Пеория в штате Иллинойс. Вооруженный инцидент имел место около 4.40 по местному времени. Стреляли на местной набережной, выстрелы раздались в тот момент, когда там находились около 200 человек.