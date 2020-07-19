Стрельба произошла в Иллинойсе. Фото:

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Ракурс

Стрельба произошла 19 июля в американском городе Пеория в штате Иллинойс.

Вооруженный инцидент произошел около 4.40 по местному времени. Стреляли на местной набережной, выстрелы прозвучали в тот момент, когда там находились около 200 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщило Peoria Public Radio.

По информации правоохранителей, стрельба началась, как только там началась драка. Ранения получили 13 человек, двоих в тяжелом состоянии госпитализировали. Женщина была ранена в спину, а мужчине пуля попала в шею. Остальные 11 пострадавших приехали в медицинское учреждение на личном автотранспорте.

Инцидент расследует полиция, информация о причинах стрельбы отсутствует.

Напомним, 8 июня в Сиэтле во время протестов мужчина въехал в толпу митингующих, после чего вышел из машины и начал расстреливать протестующих.