Смертельное ДТП на Закарпатье. Фото: «Мукачево.нет»

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие с погибшими произошло 19 июля в Закарпатской области.

В аварии погиб главный тренер футбольного клуба «Мункач» Виктор Ряшко. Сейчас устанавливается личности двух других погибших, но известно, что это были дети. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в аварии выжила только жена тренера. О состоянии полученных травм мало что известно, ее госпитализировали в мукачевскую больницу святого Мартина.

Авария произошла из-за того, что столкнулись легковушка Mazda и грузовик с песком. После столкновения легковое авто загорелось. Авария произошла на трассе Киев — Чоп возле поворота на село Ивановцы.

Осторожно! Видео содержит кадры, которые могут шокировать.

Напомним, 18 июля на трассе Одесса-Рени вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области в масштабной аварии погибли шесть человек. Еще троих пострадавших госпитализировали.