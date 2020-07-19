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Ракурс
Смертельна ДТП на Закарпатті. Фото: «Мукачево.нет»

Футбольний тренер із дітьми загинув у ДТП на Закарпатті (ФОТО, ВІДЕО)

19 лип 2020, 18:29
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Дорожньо-транспортна пригода із загиблими сталася 19 липня у Закарпатській області.

В аварії загинув головний тренер футбольного клубу «Мункач» Віктор Ряшко. Наразі встановлюється особи інших двох загиблих, але відомо, що це були діти. Про це повідомляє Mukachevo.net із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що в аварії вижила лише дружина тренера. Про стан отриманих травм мало що відомо, її госпіталізували у мукачівську лікарню святого Мартина.

Аварія сталася через те, що зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка з піском. Після зіткнення легкове авто загорілося. Аварія сталася на трасі Київ- Чоп біля повороту на село Іванівці.

Смертельна ДТП на Закарпатті. Фото: «Мукачево.нет»

Смертельна ДТП на Закарпатті. Фото: «Мукачево.нет»

Обережно! Відео містить кадри, що можуть шокувати.


Нагадаємо, 18 липня на трасі Одеса-Рені поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області в масштабній аварії загинули шестеро осіб. Ще трьох постраждалих госпіталізували.

Джерело: Ракурс


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