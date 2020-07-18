У жахливій ДТП на Одещині загинули шестеро осіб. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n141291-u-jahlyviy-dtp-na-odeschyni-zagynuly-shestero-osib-foto-i-video-avariyi.html

Ракурс

Смертельна ДТП сталася сьогодні вранці, 18 липня, на трасі Одеса-Рені поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області. У результаті аварії загинули шестеро осіб. Ще трьох постраждалих госпіталізовано.

Серед постраждалих дворічна дитина 2018 року народження, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, ДТП сталася близько 8.00, зіткнулися автомобілі Mitsubishi Outlander і ВАЗ. Розслідуванням обставин аварії займаються поліцейські.

Рятувальникам довелося скористатися спеціальним обладнанням, щоб дістати загиблих із автомобілів та змити залишки палива з проїжджої частини.

Рух автомобільного транспорту на ділянці дороги ускладнений і контролюється працівниками поліції.

Поліцейські просять водіїв вибирати альтернативний маршрут пересування і враховувати дорожню ситуацію.

Як раніше писав «Ракурс», в Ужгороді учасником ДТП стала карета швидкої допомоги. Автомобіль BMW виїхав на зустрічну смугу і врізався у швидку допомогу. У результаті аварії постраждали п’ятеро осіб.