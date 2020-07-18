Кількість хворих на коронавірус у Києві різко збільшилася. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус у Києві не хоче відступати. За останню добу в столиці підтверджено 108 нових випадків зараження. Станом на ранок 18 липня у столиці 6 тис. 797 осіб заразилися коронавірусом. Померло двоє пацієнтів.

Довелося госпіталізувати 16 пацієнтів, повідомив у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

За останню добу коронавірусом заразилися:

53 жінки віком від 19 до 85 років;

50 чоловіків віком від 18 до 85 років;

двоє дівчаток віком 6 та 8 років;

троє хлопчиків віком від 9 місяців до 8 років.

Також коронавірусом заразилися четверо медпрацівників.

За добу від коронавірусу вилікувалися 40 осіб. Всього від початку епідемії від недуги позбулися 2 тис. 360 киян.

Найбільше випадків інфікування зафіксовано у:

Дарницькому районі — 26;

Деснянському районі — 26;

Солом’янському районі — 14.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу в Києві було встановлено рекорд за кількістю пацієнтів, що вилікувалися. 160 киян змогли перемогти хворобу.