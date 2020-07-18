Количество больных коронавирусом в Киеве резко увеличилось. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n141290-kolichestvo-bolnyh-koronavirusom-v-kieve-rezko-vozroslo-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве не хочет отступать. За последние сутки в столице подтверждены 108 новых случаев заражения. По состоянию на утро 18 июля в столице 6 тыс. 797 человек заразились коронавирусом. Умерли два пациента.

Пришлось госпитализировать 16 пациентов, сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки коронавирусом заразились:

53 женщины возрастом от 19 до 85 лет;

50 мужчин возрастом от 18 до 85 лет;

две девочки возрастом 6 и 8 лет;

три мальчика возрастом от 9 месяцев до 8 лет.

Также коронавирусом заразились четыре медработника.

За сутки от коронавируса излечились 40 человек. Всего с начала эпидемии от недуга избавились 2 тыс. 360 киевлян.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в:

Дарницком районе — 26;

Деснянском районе — 26;

Соломенском районе — 14.

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Киеве был установлен рекорд по количеству излечившихся пациентов. 160 киевлян смогли победить болезнь.