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Ракурс
Количество больных коронавирусом в Киеве резко увеличилось. Фото: Ракурс

Количество больных коронавирусом в Киеве резко увеличилось (КАРТА)

18 июл 2020, 10:57
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Коронавирус в Киеве не хочет отступать. За последние сутки в столице подтверждены 108 новых случаев заражения. По состоянию на утро 18 июля в столице 6 тыс. 797 человек заразились коронавирусом. Умерли два пациента.

Пришлось госпитализировать 16 пациентов, сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки коронавирусом заразились:

  • 53 женщины возрастом от 19 до 85 лет;
  • 50 мужчин возрастом от 18 до 85 лет;
  • две девочки возрастом 6 и 8 лет;
  • три мальчика возрастом от 9 месяцев до 8 лет.

Также коронавирусом заразились четыре медработника.

За сутки от коронавируса излечились 40 человек. Всего с начала эпидемии от недуга избавились 2 тыс. 360 киевлян.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в:


  • Дарницком районе — 26;
  • Деснянском районе — 26;
  • Соломенском районе — 14.

Коронавирусная карта Киева. Фото: Telegram

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Киеве был установлен рекорд по количеству излечившихся пациентов. 160 киевлян смогли победить болезнь.

Источник: Ракурс


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