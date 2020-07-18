Ракурсhttps://racurs.ua/
Количество больных коронавирусом в Киеве резко увеличилось. Фото: Ракурс
Количество больных коронавирусом в Киеве резко увеличилось (КАРТА)https://racurs.ua/n141290-kolichestvo-bolnyh-koronavirusom-v-kieve-rezko-vozroslo-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве не хочет отступать. За последние сутки в столице подтверждены 108 новых случаев заражения. По состоянию на утро 18 июля в столице 6 тыс. 797 человек заразились коронавирусом. Умерли два пациента.
Пришлось госпитализировать 16 пациентов, сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
За последние сутки коронавирусом заразились:
- 53 женщины возрастом от 19 до 85 лет;
- 50 мужчин возрастом от 18 до 85 лет;
- две девочки возрастом 6 и 8 лет;
- три мальчика возрастом от 9 месяцев до 8 лет.
Также коронавирусом заразились четыре медработника.
За сутки от коронавируса излечились 40 человек. Всего с начала эпидемии от недуга избавились 2 тыс. 360 киевлян.
Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в:
- Дарницком районе — 26;
- Деснянском районе — 26;
- Соломенском районе — 14.
Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Киеве был установлен рекорд по количеству излечившихся пациентов. 160 киевлян смогли победить болезнь.
Читайте также
.