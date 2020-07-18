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Ракурс
Количество пострадавших от взрыва в Киеве возросло. Фото: Корреспондент

Количество пострадавших от взрыва в Киеве возросло

18 июл 2020, 10:17
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Взрыв в Киеве у входа в станцию метро «Шулявская» прогремел вечером 17 июля. В результате взрыва пострадали четыре человека. 22-летнего студента пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами. Еще три человека обратились за помощью к врачам.

Уточненная информация о количестве пострадавших появилась на сайте Нацполиции.

Трое пострадавших после обследования в медучреждениях были отправлены домой. 22-летний студент находится в больнице.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции города Киева открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).


В рамках досудебного расследования полицейские выясняют все обстоятельства этого инцидента и устанавливают происхождение предмета, взорвавшегося в мусорной урне.

Как ранее писал «Ракурс», вечером 17 июля возле входа в станцию метро «Шулявская» в Киеве прогремел взрыв. Взорвался неизвестный предмет, который находился в мусорной урне.

Источник: Ракурс


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