Взрыв прогремел у входа в метро в Киеве. Фото: Еспресо TV

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Ракурс

Взрыв в Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» на проспекте Победы прогремел в пятницу 17 июля в 20.08. Взорвалось неизвестное взрывное приспособление, которое было заложено в урне для мусора.

На место взрыва выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате взрыва пострадал один прохожий. Мужчина госпитализирован в больницу.

На месте происшествия правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Взрывотехники обследовали прилегающую территорию. Никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Как ранее писал «Ракурс», в Полтаве 11 июля прогремело сразу два взрыва. В одном из кафе на рынке «Мотель» неизвестный мужчина бросил взрывпакет. Подобный инцидент произошел в кафе, расположенном на улице Зыгина.