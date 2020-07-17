Вибух прогримів біля входу в метро у Києві. Фото: еспресо TV

https://racurs.ua/ua/n141282-vybuh-progrymiv-bilya-vhodu-v-metro-u-kyievi-ie-postrajdalyy-foto-video.html

Ракурс

Вибух у Києві біля входу на станцію метро «Шулявська» на проспекті Перемоги прогримів у п’ятницю 17 липня о 20.08. Вибухнув невідомий вибуховий пристрій, який було закладено в урні для сміття.

На місце вибуху виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб, повідомляє прес-служба Нацполіції.

У результаті вибуху постраждав один перехожий. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.

На місці події правоохоронці проводять низку необхідних першочергових слідчих дій та встановлюють усі обставини події.

Вибухотехніки обстежили прилеглу територію. Ніяких підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Як раніше писав «Ракурс», у Полтаві 11 липня прогриміло одразу два вибухи. В одному з кафе на ринку «Мотель» невідомий чоловік кинув вибуховий пакет. Подібний інцидент стався в кафе, розташованому на вулиці Зигіна.