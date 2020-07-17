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Ракурс
Вибух прогримів біля входу в метро у Києві. Фото: еспресо TV

Вибух прогримів біля входу в метро у Києві, є постраждалий (ФОТО, ВІДЕО)

17 лип 2020, 22:05
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Вибух у Києві біля входу на станцію метро «Шулявська» на проспекті Перемоги прогримів у п’ятницю 17 липня о 20.08. Вибухнув невідомий вибуховий пристрій, який було закладено в урні для сміття.

На місце вибуху виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Вибух прогримів біля входу в метро у Києві. Фото: Нацполіція

У результаті вибуху постраждав один перехожий. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.

На місці події правоохоронці проводять низку необхідних першочергових слідчих дій та встановлюють усі обставини події.


Вибухотехніки обстежили прилеглу територію. Ніяких підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Як раніше писав «Ракурс», у Полтаві 11 липня прогриміло одразу два вибухи. В одному з кафе на ринку «Мотель» невідомий чоловік кинув вибуховий пакет. Подібний інцидент стався в кафе, розташованому на вулиці Зигіна.

Джерело: Ракурс


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